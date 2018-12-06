وكتب أرسنال في بيان "تابع لوران كوسيلني إعادة تأهيله الثلاثاء بخوضه مباراة مع فريق تحت 21 عاما. سيتم تقييم (...) لوران قبل مباراة السبت ضد هادرسفيلد" في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأوضح النادي أن اللاعب لا يعاني أية إصابة جديدة برغم خروجه وهو يعرج من المباراة ضد بورتسموث مساء الثلاثاء، مضيفا "لعب لوران 85 دقيقة وخرج من دون تعقيدات" مشيرا إلى شد عضلي للاعب الدولي السابق.

وتعرض اللاعب البالغ 33 عاما لإصابة قوية بقطع في وتر أخيل في مايو الماضي وغاب عن تتويج بلاده في مونديال روسيا 2018.

وكان اللاعب عاد إلى الملاعب الأسبوع الماضي عندما خاض 45 دقيقة مع فريق أرسنال تحت 23 عاما.