وسجل صلاح 44 هدفا في جميع المسابقات الموسم الماضي، لكنه حتى الآن أحرز 9 أهداف في 20 مباراة بكل المسابقات، بينما يحتل المركز التاسع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 أهداق.

وقال المدرب الألماني في مؤتمر صحفي، إن صلاح "كان بإمكانه أن يسجل أكثر مع الفرص التي أتيحت له، لكن لا يوجد شيء آخر يمكن قوله".

لكن على الجانب الآخر، يشعر كلوب بالإحباط من منتقدي صلاح، مشيرا إلى أن "كل شيء جيد"، ودعا إلى عدم الحكم على اللاعبين خلال الموسم، وإنما بعده.

وتابع: "أعتقد أنه سجل 7 أهداف حتى الآن في الدوري. من سجل أكثر؟ أوباميانغ (مهاجم أرسنال)؟ سجل هدفين في المباراة الأخيرة، لذا لم يكن أحد على بعد 15 هدفا مثلا".

وقال: "هكذا يجري الموسم وعلينا جميعا أن نبدأ من جديد. لا يمكنك أن تأخذ أي شيء على أنه مسلم به، أو تعتقد أن الأمور ستكون سهلة هكذا".

ويبدو أن كلوب كان يوجه حديثه لصلاح عندما أضاف: "جرب وأعد نفسك للمباراة المقبلة، حاول أن تفعل أفضل ما عندك وبعد ذلك ستحصل على الحكم خلال الموسم وليس من بدايته الموسم. يمكنكم بالطبع الحكم لكن بالنسبة إلينا، هذا ليس مهما حقا".

وأضاف أنه "طالما أن اللاعبين يتمتعون باللياقة والصحة والتركيز ومستعدين للتدريب وعلى استعداد للعمل، فأنا على ما يرام تماما".

وبعد فوزه المتأخر الرائع في ديربي ميرسيسايد ضد إيفرتون، الأحد، يزور ليفربول بيرنلي، الأربعاء، وعينه على الفوز وحده للاستمرار في مطاردة مانشستر سيتي المتصدر.