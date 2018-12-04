وقال كلوب، الثلاثاء، تعليقا على الاتهام الذي وجه إليه الاثنين: "إذا خرقت القواعد عليك أن تدفع ثمن ذلك".

واستضاف الفريق الأحمر غريمه في مدينة ليفربول على ملعبه "أنفيلد"، في المرحلة 14 من الدوري، الأحد، في مباراة ساد فيها التعادل السلبي حتى الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

لكن البديل البلجيكي ديفوك أوريغي استغل خطأ قاتلا من حارس مرمى إيفرتون الدولي جوردان بيكفورد، لتسجيل هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وفي خضم الفرحة الجنونية للاعبين والمشجعين في الملعب، اندفع كلوب بسرعة على المستطيل الأخضر مع ابتسامة عريضة، قبل أن يحتفل مع حارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر.

وكانت أمام كلوب مهلة حتى الخميس للرد على الاتهام الموجه إليه.

وكان المدرب قد سارع إلى الاعتذار عن طريقة احتفاله بالهدف، قائلا: "بعد المباراة اعتذرت (لمدرب إيفرتون البرتغالي) ماركو سيلفا عندما تحدثنا إلى بعضنا البعض (...) قلت له إلى أي حد أحترم العمل الذي يقوم به".

وأضاف: "ماذا يمكنني أن أقول؟ لم أكن أريد أن أجري. لم يكن الأمر مخططا له. لم أكن أريد أن أركض نحو أليسون، لكن من الواضح أنني لم أتمكن من التوقف. الأمر ليس جيدا، لكنه حصل".

ورد سيلفا بالقول إنه لم يسمع اعتذارا من كلوب، موضحا: "لأكون صريحا، لم أر ما قام به لذا لا أعرف كيف قام بذلك".

الا أن مدرب إيفرتون رأى في تصريحات لاحقة أن كلوب ليس مذنبا، موضحا: "الآن وقد رأيت ما قام به، لا أعتقد أن الأمر مهم. هذه هي المشاعر خلال المباراة، هذا وضع طبيعي. كان يحتفل".

وأضاف: "لا أعرف ما كانت لتكون عليه ردة فعلي في حال سجلنا نحن في تلك اللحظة. أعتقد أنه لا يجب (أن يعاقب)، لكن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم هو من يقرر ما هي القواعد".

وكان الفوز الأحد الحادي عشر لليفربول في 14 مرحلة، وأبقاه، مثل حامل اللقب المتصدر مانشستر سيتي، دون خسارة هذا الموسم.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الترتيب برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن سيتي.