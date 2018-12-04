وتوج النجم الكرواتي بالجائزة التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول"، مجردا زميله البرتغالي السابق رونالدو الذي حل في المركز الثاني، من اللقب الذي كان يحمله.

وفي حديثه بعد الحفل الكبير في باريس، كشف بيريز عن رأيه في تتويج مودريتش، مبررا سقوط رونالدو من قمة لاعبي كرة القدم في العالم.

وقال رئيس النادي للصحفيين: "الجميع يقول إن رونالدو لا زال الأفضل في العالم، لكنني أعتقد أن مودريتش يستحق الجائزة هذا العام".

وأضاف: "لقد قام بأمور استثنائية. لقد كان حاسما من بداية الموسم لنهايته".

وأكد بيريز أنه كان يعلم أن مودريتش لديه القابلية للفوز بالكرة الذهبية، عندما ضمه إلى النادي الملكي عام 2012.

وتعزز هذه التصريحات الشكوك بشأن ما أثير عن خلافات بين بيريز ورونالدو، دفعت الأخير إلى الرحيل عن "سانتياغو بيرنابيو" الصيف الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي.