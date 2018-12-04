وفي فيديو نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قال ستيب مودريتش والد النجم الكرواتي وقد غلبته دموعه: "ابني. أنا أسعد أب في الدنيا".



وأضاف الأب في الفيديو المؤثر: "أنت عبقري. لا أستطيع أن أجد الكلمات. أنا سعيد جدا. والدو ووالدتك وجميع العائلة فخورون".

ولم يستطع ستيبي تماسك نفسه خلال الفيديو، الذي تم خلاله إبلاغه بأن لوكا مودريتش حاز على الجائزة رسميا قبل حفل الاثنين، حيث بدا متأثرا وسعيدا خلال حديثه.

وحضر والد ووالدة مودريتش حفل "فرانس فوتبول" في باريس برفقة ابنهما وعائلته، ليشهدا تتويج نجم ريال مدريد الإسباني بالجائزة، متفوقا على نجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.