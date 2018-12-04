وقالت الرابطة في بيان: "بناء على طلب من مفوضية الشرطة، قررت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم إرجاء المباراة بين باريس سان جرمان ومونبلييه، والتي كانت مقررة هذا السبت في 8 ديسمبر"، على خلفية الاضطرابات التي تشهدها العاصمة الفرنسية.

وواصلت: "ستحدد لجنة المسابقات في رابطة الدوري الفرنسي تاريخ المباراة في وقت لاحق".

وتشهد مناطق فرنسية عدة أبرزها باريس، احتجاجات مطلبية في الأسابيع الماضية عرفت باسم "السترات الصفراء"، اعتراضا على السياسات الضريبية والاجتماعية للرئيس إيمانويل ماكرون.

وتحولت هذه الاحتجاجات الى أعمال شغب في قلب باريس، ودعا المحتجون إلى تظاهرات جديدة السبت في باريس، ما سيتطلب تعبئة الشرطة في العاصمة.

وتضم حركة "السترات الصفراء" أطيافا من المؤيدين من مختلف الأعمار والمهن والمناطق، وبدأت على الإنترنت كرد فعل عفوي على رفع أسعار الوقود، لكنها تحولت إلى تعبير أوسع عن الغضب لارتفاع تكاليف المعيشة على أبناء الطبقة المتوسطة.