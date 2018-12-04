وقال آشلي في أكتوبر الماضي إنه لم يتلق أي عروض مقبولة بعد عام من طرح النادي للبيع رسميا.

لكنه أوضح لـ"سكاي نيوز"، الاثنين: "أتمنى أن يحدث البيع قبل انتقالات يناير. هل الأمر واقعي؟ إنه محتمل. أتمنى أن نتوصل لصيغة اتفاق جيد".

وتعثر نيوكاسل في بداية الموسم تحت قيادة المدرب رافايل بنيتز، لكنه حقق 3 انتصارات متتالية ليتقدم في الترتيب قبل خسارته صفر-3 بملعبه من وستهام يونايتد، في الجولة الماضية.

ويحتل الفريق المركز 15 برصيد 12 نقطة من 14 مباراة.

وأكد آشلي، الذي اشترى حصة الأغلبية في النادي عام 2007، أنه لا يجري مفاوضات خاصة مع أي طرف، لكنه أشار إلى أنه في مرحلة متقدمة مقارنة بالسابق.

وتابع: "أنا حريص على بيع النادي للشخص المناسب لكي يشعر الجميع بالسعادة".