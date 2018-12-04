وفي مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول"، التي قدمت للنجم الكرواتي جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) الأثنين، كأفضل لاعب كرة قدم لعام 2018، كشف نجم ريال مدريد عن حوار جمعه بزيدان قبل قرابة الثلاثة أعوام.



وقال مودريتش: "عندما أصبح زيدان مدربا لريال مدريد في يناير 2016، طلب مني الحضور لمكتبه بعد التدريبات، وأوضح لي أهميتي كلاعب كرة قدم بالنسبة له، وأنني لاعب سيحرز الكرة الذهبية يوما ما".



وأضاف: "لقد رآني (زيدان) مشابها له، شخص هادئ وخجول بعض الشيء، وطلب مني التعبير عن نفسي داخل الملعب".



وعمل مودريتش تحت قيادة زيدان في ريال مدريد لمدرة عامين ونصف، قبل استقالة الأخير بشكل مفاجئ بعد نهاية الموسم الماضي.



وفاز الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الأثنين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب بالعالم في 2018 ليكسر هيمنة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على الجائزة خلال العقد الأخير.