وجاء محمد صلاح في المركز السادس، خلف الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسيين أنطوان غريزمان وكيليان مبابي، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتفوق صلاح بهذا المركز على عدد كبير من نجوم العالم اللامعين، مثل البلجيكي أيدن هازاد (الثامن)، وكيفن دي بروين (التاسع)، والبرازيلي نيمار (المركز 12)، والفرنسي بول بوغبا (15).

وبهذا التصنيف، حاز صلاح على المركز الأعلى بين لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في قائمة (بالون دور)، كما حاز على المركز الأعلى بين اللاعبين الأفارقة في القائمة.

وجاء مركز صلاح اللافت تتويجا لموسمه "المذهل" مع ليفربول، حيث سجل 44 هدفا في 52 مباراة، ساهمت بوصول الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا ولقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتمنح مجلة "فرانس فوتبول" جائزة (بالون دور) للاعب الأفضل خلال الموسم، وفقا لتصويت عدد من الصحفيين الرياضيين.