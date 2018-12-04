وساعد مودريتش (33 عاما) ريال مدريد على إحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي في مايو الماضي قبل أن يقود كرواتيا إلى نهائي كأس العالم لأول مرة وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة رغم خسارة النهائي 4-2 أمام فرنسا.

وسيطر ميسي ورونالدو على الجائزة، التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول، منذ 2008 إذ حصد كل منهما اللقب خمس مرات، وهو رقم قياسي، بينما كان البرازيلي كاكا هو آخر من حصل عليها قبلهما في 2007.

وأتم صانع الألعاب الدولي رباعية جوائز فردية لعام 2018، بعد اختياره أفضل لاعب من الاتحادين الأوروبي (ويفا) والدولي (فيفا)، وأفضل لاعب في مونديال 2018 في روسيا حيث قاد منتخب بلاده الى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، قبل الخسارة أمام فرنسا (2-4).