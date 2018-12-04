وخسر فريق دورادوس الذي يدربه مارادونا منذ سبتمبر الماضي، إيابا على أرض منافسه أتلتيكو سان لويس 2-4 في الوقت الإضافي مساء الأحد، بعد فوزه ذهابا الخميس على أرضه 1-صفر.

وأظهرت أشرطة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشجعي الفريق المضيف وهم يتوجهون بهتافات استفزازية لمارادونا وهو يهم يغادر مدرجات الملعب، لاسيما إطلاق صفة "متعاطي المخدرات" عليه.

وأظهرت الأشرطة النجم السابق البالغ حاليا 58 عاما، وهو يخرج عن طوره، ويحاول الإفلات من أشخاص برفقته كانوا يحاولون تهدئته، لمحاولة الاقتراب من المشجعين. وسمع بطل العالم 1986 مع منتخب بلاده وهو يقول لهؤلاء "يا أبناء... تعالوا وقولوا هذه الكلمات هنا!".

كما قام مارادونا بتوجيه بعض اللكمات في الهواء، قبل أن يتم إبعاده.

وتابع النجم السابق الذي يعد من أكثر اللاعبين موهبة في تاريخ اللعبة، المباراة من المدرجات بسبب إيقافه من قبل لجنة الانضباط المحلية على خلفية قيامه بـ "إهانة لاعبين وأفراد من الجهاز النفي للفريق المنافس".

وكان توقيع مارادونا مع النادي محط تعليقات ساخرة، لاسيما وأن اللاعب القصير القامة والذي زاد وزنه بشكل كبير بعد توقفه عن مزاولة اللعبة، عرف سابقا بإدمانه تعاطي المخدرات الى حد شكل خطرا على حياته.