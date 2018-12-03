وينذر الوضع الجديد غير المريح لإيسكو مع مدربه بأزمة على مقاعد بدلاء الفريق الملكي، لاسيما بعد تثبيت سولاري بعقد طويل الأمد في "سانتياغو بيرنابيو".

وكانت وسائل إعلام إسبانية نقلت عن مصادر في الطاقم الفني لبطل أوروبا، استياء سولاري من زيادة وزن إيسكو، مرجعة عدم الدفع به أساسيا لهذا السبب.

لكن يبدو أن صبر لاعب ملقة السابق ومنتخب إسبانيا لن يطول كثيرا حسب تقارير صحفية، حيث بدأت أعين أندية أوروبية كبيرة تراقب صاحب الـ26 عاما بهدف ضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو بصيف 2019 على أقصى تقدير.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن صراع رباعي على ضم إيسكو، بين ثلاثة أندية إنجليزية هي مانشستر سيتي وتشلسي وتوتنهام هوتسبير، فضلا عن يوفنتوس الإيطالي.

يشار إلى أن إيسكو يرتبط مع ريال مدريد بشرط جزائي تبلغ قيمته 700 مليون يورو، لكن قد يتم التغاضي عنه في حال فتح له سولاري أبواب الرحيل.