والأحد قال روبن الذي يدافع عن ألوان العملاق البافاري منذ 2009، لصحيفة "ألغمين داغبالد" الهولندية: "لقد اتخذت هذا القرار منذ أسابيع عدة".

وأضاف الجناح الهولندي السريع الذي سيحتفل في يناير المقبل بعيد ميلاده الخامس والثلاثين: "أعتقد أنه أفضل شيء أقوم به، ومن الجيد الإعلان عنه الآن".

وساهم روبن الذي مثّل بايرن في 305 مباريات حتى الآن، في إحراز فريقه بطولة الدوري 7 مرات، وسجل 143 هدفا منها هدف الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013.

وقال اللاعب الذي نجح الثلاثاء الماضي في تسجيل ثنائية في مرمى بنفيكا البرتغالي ضمن المسابقة الأوروبية: "أنا موجود مع النادي منذ 10 أعوام، وأمضيت معه سنوات رائعة".

ولم يعلن روبن اعتزاله اللعب، وتساءل: "ماذا سأفعل بعد بايرن؟ العروض ستأتي. سنرى ذلك في وقت قريب".

وصرح الرئيس التنفيذي للنادي البافاري أولي هونيس صباح الأحد أن روبن والفرنسي فرانك ريبيري (35 عاما أيضا) يلعبان "على الأرجح موسمهما الأخير مع بايرن".

وأضاف هونيس: "سيتم تعديل صفوف الفريق (الموسم المقبل). سنتبع سياسية انتقالات على أساس هجومي. وخزينة النادي مليئة"، مؤكدا بذلك النوايا التي ظهرت للعلن في الأسابيع الأخيرة.