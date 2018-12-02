وكانت ألمانيا بطلة العالم 2014، أقوى منتخب في المستوى الثاني ضمن سحب القرعة، وأوقعتها القرعة في المجموعة الثالثة التي ستضم أيضا هولندا وإيرلندا الشمالية وإستونيا وبيلاروسيا، وفق "فرانس برس".

وسيلاقي منتخب ألمانيا بقيادة المدرب يواكيم لوف، إيرلندا الشمالية التي سبق أن التقاها في كأس أوروبا 2016 في فرنسا.

أما فرنسا بطلة العالم 2018، ورغم تفاديها الحلول في مجموعة واحدة مع ألمانيا، إلا أنها ستلاقي منتخبا قويا هو الأيسلندي، وذلك في المجموعة الثامنة التي تضم أيضا منتخبات تركيا وألبانيا ومولدافيا وأندورا.

وحلت حاملة اللقب البرتغال في المجموعة الثانية، مع أوكرانيا وصربيا وليتوانيا ولوكسمبورغ، بينما ستكون كرواتيا وصيفة بطلة العالم على رأس المجموعة الخامسة مع ويلز، سلوفاكيا، المجر، وأذربيجان.



وحلت إسبانيا في المجموعة السادسة مع السويد والنرويج ورومانيا وجزر فارو ومالطا، بينما كانت إنجلترا على رأس المجموعة الأولى مع الجمهورية التشيكية وبلغاريا ومونتينيغرو وكوسوفو.

وفي أبرز المجموعات الأخرى، ستكون إيطاليا على رأس المجموعة العاشرة مع البوسنة والهرسك، وفنلندا، واليونان، وأرمينيا وليشتنشتاين.

ووزعت المنتخبات الـ55 على عشر مجموعات كالآتي: خمس مجموعات تضم كل منها خمسة منتخبات، والخمس الأخرى من ستة منتخبات.

ويتأهل 20 منتخبا بشكل مباشر من التصفيات الى البطولة التي تقام في 12 مدينة بين 12 يونيو و12 يوليو، بينما ستحجز المنتخبات الأربعة المتبقية مقاعدها بموجب أدوار نهائية في مسابقة دوري الأمم.

وتقام التصفيات المؤهلة بين مارس ونوفمبر 2019، تحضيرا للبطولة التي تحتفل في النسخة المقبلة بالذكرى الستين لانطلاقها.