وكانت المباراة مقررة السبت الماضي، على ملعب ريفر "مونيومنتال" بعد تعادل الفريقين ذهابا 2-2 على ملعب بوكا "بومبونيرا"، في أول لقاء بين الغريمين التاريخيين في نهائي المسابقة، التي توازي دوري أبطال أوروبا.

إلا أن اعتداء المشجعين بالعصي والحجارة على الحافلة، والذي أدى الى إصابة بعض اللاعبين، دفع الاتحاد القاري في أميركا الجنوبية (كونميبول) بداية إلى إرجاء المباراة لموعد لاحق في الأمسية نفسها.

وبعد ذلك إلى اليوم التالي. وقبل ساعات من الموعد الجديد، أرجأ الاتحاد المباراة حتى إشعار آخر، وأعلن الخميس أنها ستقام على ملعب سانتياغو برنابيو التابع لنادي ريال مدريد الإسباني، في التاسع من ديسمبر.

وفي أول تعليق له على هذه المسألة، قال إنفانتينو في مؤتمر صحفي في بوينس آيرس على هامش قمة مجموعة العشرين "هؤلاء أغبياء أفسدوا الفرحة (في إشارة للمشجعين الذين اعتدوا على الحافلة). يجب العمل على تحديد المسؤولين. يجب التعرف عليهم وإخراجهم" من الملاعب.

وأضاف رئيس الفيفا "آمل في ألا يتكرر هذا الأمر. يجب أن تؤدي هذه القصة لطي صفحة وفتح أخرى. هذه مباراة كرة قدم، ليست حربا ولا حتى معركة".

ولاقى نقل المباراة إلى خارج الأرجنتين انتقادات واسعة من المشجعين المحليين، علما بأنها المرة الأولى في تاريخ المسابقة العريقة، تقام فيها مباراة نهائية خارج القارة.