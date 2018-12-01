وقال صلاح لشبكة "سكاي سبورتس": "هدفي الموسم الماضي لم يكن فقط تحقيق الأرقام القياسية ولكن كذلك الفوز ببطولة ما مع الفريق".

وأضاف "كنا قريبين للغاية في نهائي دوري الأبطال ولكن هذه كرة القدم. علينا أن نتقبل النتيجة".

وواصل النجم المصري حديثه قائلا: "وقتها لم أستطع أن أقول هدفي الفردي ولكن الآن هدفي الفوز بشيء ما مع النادي. سيكون هذا هائلا لنا وللفريق وللجماهير".

وأتم تصريحاته: "هذا حلم للمدينة وللجماهير، وأعتقد أننا هذا الموسم قادرين على تحقيق شيء ما".

يذكر أن صلاح كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعدما ساعد "الريدز" في الوصول للنهائي، وحطم العديد من الأرقام القياسية بتسجيله 44 هدفا في جميع المسابقات.