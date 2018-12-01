ويأتى القرار، الذي أعلنه النادي، الجمعة، بعد إعلان رابطة الدوري الأميركي وضع هانت على "لائحة الإعفاء"، مما يعني منعه من خوض التمارين أو اللعب، بعدما نشر موقع "تي إم زي" المتخصص بأخبار الفن والمشاهير، شريطا مصورا يعود فبراير الماضي، ويظهر فيه هانت (23 عاما) يعتدي بالضرب في أحد فنادق كليفلاند.

وأظهر الشريط، الذي يبدو أنه ملتقط من إحدى كاميرات المراقبة، اللاعب وهو يتجادل مع امرأة، قبل أن يقوم بدفعها بيده.

وقام عدد من الأشخاص، الذين كانوا برفقة اللاعب تهدئته وإبعاده، إلا أنه حاول الإفلات منهم ودفعهم، مما أدى إلى سقوط أحدهم أرضا.

وبسبب هذا الدفعة، سقط أحد الأشخاص، الذين كانوا مع هانت، ما أدى إلى سقوط المرأة بدورها، وبينما كانت الأخيرة لا تزال جالسة على الأرض، اقترب منها هانت وقام بركلها.

وقال متحدث باسم الفريق: "في وقت سابق من هذه السنة، علمنا بوقوع حادث يتعلق باللاعب كريم هانت (...) في ذلك الوقت، بدأت رابطة الدوري وهيئات تطبيق القانون تحقيقاتها بهذا الشأن. من جانبنا، تحدث عدد من أعضاء إدارتنا مع كريم مباشرة، الا أنه لم يكن صادقا".

ونقلت "فرانس برس" عن المتحدث "شريط الفيديو الذي تم بثه اليوم يؤكد الحادثة. نحن نستغني عن خدمات كريم فورا".