أبوظبي - سكاي نيوز عربية قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال اجتماع عقده، الجمعة، في العاصمة الغانية أكرا، سحب تنظيم نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 من الكاميرون، بسبب عدم جاهزيتها لتنظيم فعاليات "العرس الأفريقي".
ووفقا لتقرير "الكاف"، بشأن تحضيرات الكاميرون لاستضافة البطولة الأفريقية، خلص الاتحاد الأفريقي بأن الكاميرون غير مستعدة لاستضافة البطولة.
وأعلن الاتحاد الأفريقي خلال اجتماع لجنته التنفيذية أنه سيفتح باب الترشح للدول الراغبة في استضافة البطولة.
وكانت المغرب قدت أبدت وقت سابق استعدادها لاستضافة البطولة التي يشارك في فيها 24 منتخبا.