أبوظبي - سكاي نيوز عربية قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال اجتماع عقده، الجمعة، في العاصمة الغانية أكرا، سحب تنظيم نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 من الكاميرون، بسبب عدم جاهزيتها لتنظيم فعاليات "العرس الأفريقي".