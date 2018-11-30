وقرر بوكا استئناف قرارات اتحاد الكرة (كونميبول) بفرض غرامة مالية وإقامة مباراتين دون جمهور بحق ريفر بليت، وذلك في أعقاب إعلان الهيئة القارية إقامة المباراة المؤجلة بين الغريمين في نهائي مسابقة كوبا ليبرتادوريس، في مدريد.

وكان بوكا قد تقدم بطلب للاتحاد لمعاقبة غريمه على خلفية اعتداء مشجعي الأخير على حافلة لاعبيه، قبل مباراة الإياب، بعد التعادل ذهابا 2-2 على ملعب بوكا. وطلب الأخير من الاتحاد القاري تطبيق مواد في قوانينه تتصل بحالات مماثلة، تشمل اعتبار منافسه خاسرا أو إقصائه من المسابقات القارية.

وأدت تلك الأحداث الى إرجاء المباراة، قبل أن يعلن "كونميبول" الخميس قرار إقامتها في التاسع من ديسمبر على ملعب سانتياغو برنابيو التابع لريال مدريد الإسباني. وفي اليوم نفسه، قررت اللجنة التأديبية في الاتحاد معاقبة ريفر بإقامة مباراتين على ملعبه "مونيومنتال" من دون جمهور "اعتبارا من 2019"، وفرض غرامة مالية قدرها 400 ألف دولار.

إلا أن هذه الخطوة لم تشف غليل بوكا الذي أصدر في وقت متأخر الخميس، بيانا أعلن فيه عزمه على استئناف القرار أمام الهيئات المعنية في كونميبول، وتلويحه باللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي في سويسرا.

وأكد النادي الأرجنتيني أنه "لا يشارك" اللجنة التأديبية لكونميبول، الحجج التي تقدمت بها لتبرير العقوبات التي فرضت على ريفر بليت.

وكان رئيس الاتحاد القاري أليخاندرو دومينغيز قد أكد بعد الإعلان عن إقامة مباراة الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو في نهاية الأسبوع المقبل، إن رئيس ريال فلورنتينو بيريز عرض استخدام ملعب برنابيو "مجانا".

وأضاف "مدريد هي المدينة التي تتواجد فيها أكبر جالية أرجنتينية في العالم (...) هي عاشر مدن العالم أمانا، لديها مطار متصل بشكل كبير (برحلات من أميركا الجنوبية)، هي مدينة ذات ثقافة كرة قدم".