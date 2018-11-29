وكان لي سونغ مو (20 عاما) يشارك في مباراة فريقه، غوانغجو، الذي كان يواجه دايجيون سيتيزن، ضمن الدوري الكوري الجنوبي، الأربعاء، عندما تعرض للإصابة، وفق ما أفادت صحيفة "صن" البريطانية، الخميس.

وفقد لي وعيه على الفور، كما انكسر أحد أصابعه، نتيجة سقوطه على رأسه بشكل عامودي.

وسارع الحكم إلى إيقاف المباراة، وقدم الفريق الطبي الإسعافات الأولية للي.

ونقل اللاعب إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تبين أن ثلاث فقرات من رقبته كسرت.

وقال متحدث باسم النادي، إن اللاعب لا يتذكر أي شيء، بعدما ارتطم رأسه بالأرض، وظل فاقدا الوعي حتى وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، حيث استعاد وعيه هناك.

وأوضح المتحدث أن اللاعب الواعد سيخرج من المستشفى بعد أسبوعين أو ثلاثة.

ولسوء الحظ، سيكون اللاعب خارج تشكيلة الفريق لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وسيخضع للمراقبة في المستشفى خلال الأسابيع المقبلة.

وكان لي جزءا من فريق كوريا الجنوبية تحت 32 عاما، وشارك في دورة الألعاب الآسيوية، حيث فاز مع زملائه بالميدالية الذهبية في صيف 2018.