وتقدم المغرب إلى المرتبة 40 عالميا والثالثة قاريا والثانية عربيا، في حين تراجع المنتخب التونسي 4 مراكز وبات في المرتبة 26 وبقي في الصدارة عربيا، لكنه تنازل عن صدارة القارة السمراء إثر خسارتين أمام المغرب وديا ومصر 1-2 في التصفيات القارية، فاستغلت السنغال الموقف وانتزعت المركز الأول في أفريقيا بعدما ارتقت مركزين بفوزها على غينيا الاستوائية 1-صفر في التصفيات.

وتقدمت مصر الثالثة عربيا مرتبتين وباتت في المركز 56، علما أنها خاضت مباراة واحدة فقط هذا الشهر (تغلبت على تونس).

وحافظت الجزائر على المركز 67 عالميا والرابع عربيا، فيما كان السودان المنتخب صاحب الصعود الأعلى في شهر نوفمبر، حيث تقدم 8 مراكز (127) على رغم خروجه خالي الوفاض في التصفيات القارية بحلوله ثالثا في المجموعة الأولى التي تأهلت عنها السنغال ومدغشقر للمرة الأولى في تاريخها.

وصعدت السعودية 3 مراكز وعززت موقعها الخامس عربيا وفي آسيا، وأصبحت في المركز 69 عالميا أمام سوريا التي حافظت على المركز 74 والإمارات التي تقدمت مرتبتين (79) ولبنان الذي تقدم مرتبة واحدة (81).

ولم تشهد المراكز الخمس الأولى أي تغييرات، فحافظت بلجيكا على الصدارة برصيد 1727 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام فرنسا بطلة العالم و51 نقطة أمام البرازيل و93 نقطة أمام كرواتيا وصيفة بطلة العالم و96 نقطة أمام إنجلترا.

وخسر المنتخبان البلجيكي والفرنسي 6 نقاط عقب خسارتيهما في دوري الأمم الأوروبية أمام سويسرا وهولندا على التوالي، حيث فشلا في بلوغ المربع الذهبي للمسابقة القارية الحديثة العهد.

وقفزت البرتغال لتصبح سادسة على حساب الأوروغواي التي تراجعت إلى المركز السابع. وبقيت سويسرا ثامنة وإسبانيا تاسعة والدنمارك عاشرة.

وواصلت ألمانيا تراجعها وخسرت مرتبتين للشهر الثاني على التوالي وباتت في المركز السادس عشر.



وفيما يلي ترتيب المنتخبات الـ 10 الأولى عالميا:

1- بلجيكا 1727 نقطة

2- فرنسا 1726

3- البرازيل 1676

4- كرواتيا 1634

5- إنجلترا 1631

6- البرتغال 1614

7- الأوروغواي 1609

8- سويسرا 1599

9- إسبانيا 1591

10- الدنمارك 1589