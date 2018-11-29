وسجل قائد برشلونة الإسباني هدفا رائعا فتح الباب أمام فوز برشلونة 2-1 على مضيفه الهولندي، كان يحمل الرقم 106 للنجم الأرجنتيني في دوري أبطال أوروبا.

ورغم أن رونالدو لا يزال يتفوق بفارق مريح على ميسي كأفضل هداف للبطولة القارية، فإن ميسي بات أكثر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل أهدافا مع فريق واحد.

ويمتلك "البرغوث" 106 أهداف أوروبية سجلها جميعا بقميص الفريق الكتالوني، مقابل 105 لرونالدو مع فريقه السابق ريال مدريد الإسباني قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي.

ويغرد اللاعبان بعيدا عن أقرب المنافسين في هذا السياق، حيث يأتي راؤول غونزاليس مهاجم ريال مدريد التاريخي في المركز الثالث بـ66 هدفا أوروبيا سجلها مع الفريق الملكي.

وسجل رونالدو ما مجموعه 121 هدفا في دوري أبطال أوروبا، في 157 لقاء خاضها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد ويوفنتوس.

ورفع ميسي رصيده من الأهداف في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا إلى 6، متساويا في صدارة الهدافين مع البولندي روبرت ليفاندوفكسي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني.