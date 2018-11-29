وفاز توتنهام هوتسبير الإنجليزي 1-صفر على إنترميلان الأربعاء، وهو ما يعني أنه سيتأهل على حساب منافسه الإيطالي، إذا فاز في آخر مبارياته بالمجموعة الثانية على مضيفه برشلونة.

وقال مدرب الفريق الإيطالي لوتشيانو سباليتي، الذي يستضيف فريقه منافسه آيندهوفن الهولندي في المباراة الأخرى بالمجموعة في 11 ديسمبر المقبل، إن برشلونة سيبذل كل ما في وسعه رغم تأهله بالفعل.

وأضاف: "يتمتع لاعبو برشلونة باحترافية كبيرة، ولا أشك أبدا في طريقة تعاملهم مع المباراة المقبلة".

وتابع: "لم يسبق لي أن شاهدت نجوما مثل جيرار بيكي وليونيل ميسي ولويس سواريز يلعبون بتهاون، أو لا تحزنهم الخسارة على أرضهم".

وقال سباليتي إن قراره استبدال لاعب الوسط راديا ناينغولان قبل الاستراحة جاء بسبب إصابته في الكاحل.

وأردف: "علاقتي جيدة مع راديا ولم يكن هناك خلاف بيننا لحظة التبديل".

وختم قائلا: "شعر بألم في كاحله وواجه مشاكل في الركض، ولذلك قررت استبداله قبل الاستراحة. اجتاز كل الفحوص المطلوبة قبل المباراة".