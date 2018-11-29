وهيأ ميسي الكرة للمدافع جيرار بيكي ليسجل الهدف الثاني للفريق الإسباني الذي يملك 13 نقطة من خمس مباريات وفارق لا يستطيع منافسوه تعويضه في قمة المجموعة. وسينهي إيندهوفن المجموعة في قاع الترتيب.



وسجل القائد لوك دي يونغ هدفا متأخرا لإيندهوفن الذي كان ندا لبرشلونة في أغلب فترات اللقاء الذي أقيم باستاد فيليبس، وسدد في إطار المرمى ثلاث مرات في الشوط الأول فقط، وأضاع العديد من الفرص في الشوط الثاني.



وفي بداية ممتازة للفريق الهولندي، استغل جاستون بيريرو مهاجم إيندهوفن تمريرة سيئة من إيفان راكيتيتش لكن تسديدته المنخفضة ارتدت من القائم، وبعد دقائق أخرى سدد فوق العارضة من خمسة أمتار.



وكان حظ إيندهوفن جيدا كذلك، إذ أبعد لاعبوه محاولتين لبرشلونة من على خط المرمى في غضون دقيقة واحدة، وكان أرتورو فيدال هو اللاعب غير المحظوظ في المناسبتين.



وأبعد بابلو روساريو محاولة فيدال من 12 مترا قبل أن يتصدى أنجلينو لضربة رأس من اللاعب التشيلي كانت في طريقها للمرمى من الركلة الركنية التي أسفرت عنها الفرصة الأولى.



لكن برشلونة كان هو الذي يجب أن يوجه الشكر للحظ قبل نهاية الشوط الأول عندما ارتدت ضربة رأس دي يونغ من العارضة قبل أن يتابع دينزل دمرفريس الكرة من مدى قريب بتسديدة في القائم.



وتقدم الفريق الكاتلوني بعد 61 دقيقة بفضل لحظة ساحرة أخرى من ميسي الذي تلقى الكرة عند حافة منطقة الجزاء، ومع وجود أربعة مدافعين حوله، نجح في التقدم للأمام ثم أطلق تسديدة صاروخية في الشباك.



وأصبحت النتيجة 2-صفر مع تبقي 20 دقيقة على النهاية عندما حول بيكي غير المراقب تمريرة الأرجنتيني ميسي من ركلة حرة إلى شباك إيندهوفن.



وسجل دي يونغ برأسه ليمهد الطريق أمام نهاية مثيرة للمباراة لكن برشلونة نجح في الصمود أمام ضغط شديد من أصحاب الأرض.