وسجل كوكي أسرع هدف لأتليتيكو في دوري الأبطال بعد أقل من دقيقتين من البداية، وعزز أنطوان غريزمان النتيجة في الدقيقة 25، وقبل أن تنتهي أي فرصة لعودة موناكو للمباراة أهدر القائد رادامل فالكاو ركلة جزاء في الدقيقة 83.



وقاد هذا الفوز أتليتيكو، الذي ودع أبرز بطولة للأندية الأوروبية من دور المجموعات الموسم الماضي، لأدوار خروج المغلوب، حيث تصدر المجموعة الأولى مؤقتا برصيد 12 نقطة من خمس مباريات.



ويلتقي بروسيا دورتموند المتصدر في وقت لاحق مع كلوب بروغ، لكن موناكو ضمن احتلال المركز الأخير في المجموعة بنقطة واحدة من خمس مباريات.



وتقدم أتليتيكو مدريد مبكرا عندما وجد كوكي لاعب وسط إسبانيا نفسه خاليا من الرقابة خارج منطقة الجزاء، ووجد تسديدة تسكن الشباك عندما بدلت اتجاهها عقب اصطدام الكرة بأحد مدافعي موناكو.



وضاعف المهاجم الفرنسي غريزمان النتيجة في منتصف الشوط الأول عندما أرسل تسديدة بيسراه في الشباك من داخل منطقة الجزاء.



وتحسن أداء موناكو، صاحب المركز قبل الأخير في الدوري الفرنسي بانتصارين في كافة المسابقات، قليلا في الشوط الثاني حيث فقد أتليتيكو تركيزه ليمنح الضيوف بعض الخطورة.



وحصل موناكو على فرصة ثمينة لتقليص الفارق قبل سبع دقائق على النهاية عندما لمست الكرة يد المدافع ستيفان سافيتش ليشهر الحكم لها لبطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء ويحتسب ركلة جزاء للضيوف.



لكن في لحظة تثبت مدى معاناة موناكو أطاح فالكاو مهاجم أتليتيكو السابق الكرة بعيدا عن المرمى ليخسر الفريق في ملعب واندا متروبوليتانو الذي سيستضيف النهائي في يونيو المقبل.