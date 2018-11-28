وأبدى بطل الوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة، حبيب نورمحمدوف، رغبته بخوض نزال ملاكمة "استعراضي"، زاعما أنه "سيثري مسيرته ومحفظته أكثر من نزال للدفاع على لقب الفنون القتالية المختلطة".

وسخر فيرغسون من "أمنية" نورمحمدوف، في تغريدة نشرها على حسابه: "حبيب أنت لا تستطيع الملاكمة داخل كيس صغير. أرى أنك تتدرب على حركة القدمين. ستحتاج قدميك للهرب من علقة قوية ستتعرض لها.. الجمهور يحبني أكثر منك، أنا البطل أيها الأحمق".

وجاءت تعليقات فيرغسون الذي بدى مستاء من تهرب نورمحمدوف من منازلته، خاصة وأنه المرشح الرئيسي لتحدي المقاتل الروسي على حزام الوزن الخفيف.

وحاول اتحاد "يو إف سي" إقامة نزال بين فيرغسون ونورمحمدوف 3 مرات في السابق، ولكن الإصابات التي طالت أحد منهما كانت عائقا لإقامة النزال كل مرة.

وانتصر نورمحمدوف على البطل الإيرلندي كونور مكغريغور في أكتوبر، متفوقا عليه بفارق كبير، وانتهت المواجهة بشجار بين مدربي وطاقم الطرفين، وستتخذ اللجنة الرياضية في نيفادا، قرار معاقبة الرياضيين المشاركين في المشاجرة.

وستدر مواجهة نورمحمدوف دخلا كبيرا لكل من سيواجهه، وهو ما دفع عددا من المقاتلين، وعلى رأسهم فيرغسون، لإبداء رغبتهم الصريحة بمنازلة المقاتل الروسي.