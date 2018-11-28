ويستضيف باريس سان جرمان ليفربول الإنجليزي في باريس، وعينه على الانتصار، الذي سيضعه بنسبة كبيرة في دور الـ16.

ويتشارك ليفربول ونابولي الإيطالي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، يتبعهما سان جرمان برصيد 5 نقاط، ثم ريد ستار الصربي بـ4 نقاط.

وفي حال انتصار سان جرمان على ليفربول، سيحتاج لنقطة واحدة فقط من مباراته الأخيرة أمام ريد ستار في بلغراد لضمان التأهل.

أما ليفربول، فسيؤهله الانتصار في باريس إلى دور الـ16 مباشرة، أما التعادل، فسيعني أن عليه هزيمة نابولي في ليفربول بأي نتيجة في الجولة الأخيرة، والهزيمة في باريس ستعني أن عليه هزيمة نابولي بفارق هدفين في ديسمبر.



من ناحيته، سيضع نابولي قدما في الدور المقبل في حال الانتصار على ريد ستار، وهي النتيجة المتوقعة، فيما سينتظر بهدوء نتيجة موقعة باريس.



الانتصار على ريد ستار سيعني أن نابولي عليه التعادل فقط في ليفربول بالجولة الأخيرة، أو حتى التأهل مباشرة الأربعاء، في حال خسارة سان جرمان من ليفربول.

صراع المجموعات الأخرى



وفي المجموعة الأولى، يسعى بوروسيا دورتموند الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني لضمان تأهلهما لدور الـ16 الأربعاء، بتحقيق نقطة واحدة على الأقل، عندما يواجهون كلوب بروج البلجيكي وموناكو الفرنسي، على التوالي.



أما توتنهام الإنجليزي، فيتمسك بأمل ضئيل بالتأهل، عندما يواجه إنتر ميلانو الإيطالي في لندن.

وسيحافظ توتنهام على آماله بالتأهل في حال الانتصار فقط، حيث سيتساوى مع إنتر ميلانو في المركز الثاني.



أما برشلونة، فقد ضمن تأهله من الجولة الماضية، مما قد يدفعه لإشراك لاعبين بدلاء خلال مواجهته أمام أيندهوفن الهولندي.



وسيواجه بورتو البرتغالي شالكة الألماني، في قمة المجموعة الرابعة، وأعينهما معا على حجز بطاقتي التأهل. وقد يضمن الفريقان تأهلهما مبكرا في حال خسارة غلطة سراي أمام لوكوموتيف موسكو في المباراة المبكرة.