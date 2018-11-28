ونجح البلجيكي مروان فيلاني في حجز مقعد "للشياطين الحمر" بتسجيله هدفا في الدقيقة الأخيرة أمام النادي السويسري، في منافسات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا.

وفور تسجيل الهدف، توجه مدرب الفريق مورينيو لسلة مشروبات الطاقة وقام برميها أرضا بقوة، قبل أن يقوم برمي وركل سلة ثانية.

وعن الواقعة، قال مورينيو بعد اللقاء: "كان شعورا للتعبير عن الارتياح بعد إحباط طويل".

وأضاف: "لم ندخل المباراة من أجل التعادل 0-0 ثم التسجيل في الثانية الأخيرة. إحباط"، وفق ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية.

واستطاع مانشستر يونايتد ضمان التأهل لدور الـ16 من أبطال أوروبا بعد الانتصار، الذي أخرج فالنسيا الإسباني رسميا.

ويتوقع أن يعاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) المدرب البرتغالي على تصرفه في نهاية اللقاء، وسبق للاتحاد الإنجليزي معاقبته لتصرف مماثل خلال بطولة محلية في 2016.