وبات رونالدو أول لاعب يحقق 100 انتصار في دوري الأبطال أوروبا، عقب قيادة فريقه يوفنتوس الإيطالي، مساء الثلاثاء، إلى الفوز بهدف نظيف على فلنسيا الإسباني، بعد أن هيأ بشكل رائع الكرة إلى ماريو مانزوكيتش.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن هذه المباراة ستبقى للذكرى في مسيرة رونالدو، إذ حقق خلالها الفوز رقم 100 في المسابقة الأوروبية، التي فاز بها 5 مرات.

ويمني رونالدو في قيادة فريقه الإيطالي للتتويج بلقب "التشامبينزليغ"، بعدما أحرز البطولة مع فريقيه السابقين، ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقبل أيام، تمكن النجم البرتغالي من تكرار إنجاز غاب عن فريق يوفنتوس لنحو 50 عاما، بعدما سجل "صاروخ مادير" هدف السيدة العجوز الأول في مرمى سبال في الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

وهذا هو الهدف هو رقم 9 لرونالدو مع يوفنتوس في أول 13 جولة بالدوري الإيطالي، وهو رقم لم يحققه أي لاعب مع العملاق الإيطالي منذ موسم 1968-1969.