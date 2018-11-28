ويدين سيتي بحسمه البطاقة الأولى لهذه المجموعة إلى الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الذي أدرك التعادل في الدقيقة 83 من اللقاء، رافعا رصيد بطل إنجلترا إلى 10 نقاط في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن ليون الثاني و5 عن شاختار دانييتسك الأوكراني، الذي أصبح ثالثا بفوزه على مضيفه هوفنهايم الألماني 3-2.



وتقام الجولة الأخيرة في 12 الشهر المقبل، حيث يحل ليون ضيفا على شاختار دانييتسك، فيما يلعب سيتي على أرضه مع هوفنهايم.