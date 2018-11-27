ووفق ما نقلت "يوروسبورت" عن صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد نفى مصدران من النادي هذه الأخبار، وبأن ديمبيلي لم يطلب الرحيل عن برشلونة.

وأشارت الصحيفة المقربة من النادي، أن ديمبيلي يسعى جاهدا حاليا لتعزيز موقفه بعد عدد من العقوبات التأديبية التي فرضت عليه، وخصوصا لعدم التزامه بالتدريبات.

وجنّب البديل الفرنسي فريقه برشلونة هزيمته الأولى في الدوري الإسباني ضد مضيفه أتلتيكو مدريد منذ فبراير 2010، وذلك بتسجيله هدفه التعادل 1-1 في الدقيقة الأخيرة من لقائهما في المرحلة الثالثة عشرة، والذي أقيم الأحد.

وكان ديمبيلي قد انضم إلى الكتيبة الكتالونية في صيف 2017 وافدا من بروسيا دورتموند الألماني في صفقة قدرت بلغت قيمتها 105 مليون يورو.