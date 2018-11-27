وتحدث دانا وايت عن نزال حبيب والمقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور قائلا: "توني فيرغسون وداستن بورييه، والإيرلندي كونور ماكغريغور"، وفق ما نقل موقع Bjpenn.

وحول النزال المرتقب بين حبيب وماكغريغور، أوضح وايت: "لا أدري ما إذا كان النزال الثأري بين حبيب وكونور سيقام قريبا. علينا انتظار قرار اللجنة الرياضة في نيفادا. الآن لا أفكر في ذلك. من غير المجدي التخطيط لأي شيء قبل قرار اللجنة".

وخسر مغريغور النزال الذي جمعه بمحمدوف في أكتوبر، حيث كان محمدوف متفوقا عليه بفارق كبير، وانتهت المواجهة بشجار بين مدربي وطاقم الطرفين، وستتخذ اللجنة الرياضية في نيفادا، قرار معاقبة الرياضيين المشاركين في المشاجرة.