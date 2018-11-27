ورصد موقع "سبورتس كيدا" ثلاثة من حراس المرمى الذين يمكنهم خلافة دي خيا في معقل أولدترافورد، بحسب ما ذكر موقع "آس عربي"، والثلاثة هم:

- الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد، والذي يراقبه المسؤولون في "أولد ترافورد" منذ فترة طويلة، في ظل اقتناع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بمستوى الحارس وقدراته على الزود عن مرمى "الشياطين الحمر"، والثقة الكبيرة التي يمنحها لخط دفاع النادي المتواجد به.

وانضم بيكفورد إلى إيفرتون مقابل 30 مليون جنيه إسترليني في يونيو 2017، ولن تتكلف خزانة مانشستر يونايتد سوى 60 مليون إسترليني لخطفه.

- الحارس السلوفيني يان أوبلاك، والذي يرصده رادار مانشستر يونايتد أوبلاك منذ فترة ليست بالقصيرة، ويعتقد كثيرون أنه البديل الأنسب لخلافة دي خيا.

وقد ترددت أنباء عن أن السلوفيني الدولي لا يشعر بالسعادة مع أتليتيكو مدريد، بدليل أنه لم يجدد عقده بعد مع النادي، والذي من المقرر أن ينتهي في 2021، علما بأن اللاعب أصبح مثار اهتمام عدد من الأندية الكبرى الآخرى، مثل باريس سان جرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.

- الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، الذي يثير اهتمام أندية أوروبية كبرى منذ أن تألق وقدم عروضا قوية مع نادي ميلان. وإذا ما قرر دي خيا الرحيل عن "أولد ترافورد"، قد يفكر المسؤولون في الأخير بتقديم عرض إلى الحارس الإيطالي.