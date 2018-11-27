ودافع سولاري عن راموس قائلا "هذه التقارير ليست صحيحة.. راموس رجل صريح".

وذكر المدرب، مساء الاثنين، لوسائل الإعلام، أن راموس لاعب يشرّف الرياضة الإسبانية بصفة عامة، مضيفا: "علينا جميعا حمايته من هذا النوع من الصحافة.. على الصحفي البحث عن الحقيقة وعدم نشر معلومات غير صحيحة".

وتابع: "أنا أحترم مهنتكم، لكن حين تحدث مثل هذه الأمور، فإن مصداقية الصحافة تضرب بعرض الحائط.. أعتقد أن علينا أن نفكر جميعا في هذا الاتجاه".

وكانت تسريبات صحفية كشفت أن قائد ريال مدريد فشل في اختبار للمنشطات، كان قد خضع له بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2017، أمام يوفنتوس.

وأوضح تقرير لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، أن راموس تجاوز قواعد حظر المنشطات في أكثر من مناسبة، مشيرة إلى أن اختبار راموس في نهائي دوري أبطال أوروبا أظهر نتائج إيجابية لمادة منشطة، وأن طبيب الريال اعترف بذلك.

وكان اختبار راموس إيجابيا للـ"ديكسا ميثازون"، وهو عقار مضاد للالتهابات، والذي يحظر فقط إذا لم يتم إخبار لجنة الاختبار عن استخدامه.

وقال التقرير إن الاتحاد الأوروبي قبل "اعتذارا" وتفسيرا من النادي، دون إقرار أي عقوبة بحق بطل أوروبا.