وفي بحثها السنوي "للذكاء الرياضي"، نشر الاتحاد عدد من القوائم المتعلقة بالأمور المادية للفرق والدوريات في كرة القدم والرياضات الأخرى حول العالم.

ومن أبرز القوائم، التي نشرها البحث، قائمة بأعلى معدلات الرواتب السنوية للاعبين في العالم، بحسب دوريات كرة القدم.

وجاء الدوري الإنجليزي الممتاز بالمركز الأول، بمعدل راتب 3.7 مليون دولار سنويا للاعب الواحد، فيما جاء الدوري الإسباني بالمركز الثاني، بمعدل راتب 2.8 مليون دولار سنويا للاعب الواحد.

وفي المركز الثالث جاء الدوري الإيطالي بمعدل 1.9 مليون دولار سنويا، ثم الدوري الألماني بمعدل 1.8 مليون دولار سنويا، ثم الفرنسي بمعدل 1.2 مليون دولار سنويا.

وسجل دوري المحترفين السعودي حضورا في القائمة، حيث أتى في المركز الحادي عشر بمعدل رواتب اللاعبين، حيث بلغ المعدل 0.4 مليون دولار سنويا للاعب الواحد.

أما على مستوى الفرق، فجاء برشلونة في المركز الأول بين الفرق في مختلف الرياضات، من ناحية الرواتب، حيث يبلغ معدل راتب اللاعب الواحد في برشلونة 13.5 مليون دولار سنويا.

وجاء ريال مدريد في المركز الثاني بمعدل 10.3 مليون دولار سنويا للاعب الواحد، ثم يوفنتوس الإيطالي بمعدل 8.6 مليون دولار سنويا، ثم مانشستر يونايتد بمعدل 8.4 مليون دولار سنويا للاعب الواحد.



هنا قائمة أعلى معدلات الرواتب للاعبين بحسب الدوريات:



الدوري الإنجليزي الممتاز: معدل راتب 3.7 مليون دولار سنويا للاعب الواحد.



الدوري الإسباني: معدل راتب 2.8 مليون دولار سنويا للاعب الواحد.



الدوري الإيطالي: معدل راتب 1.9 مليون دولار سنويا للاعب الواحد.



الدوري الألماني: معدل راتب 1.8 مليون دولار سنويا للاعب الواحد.



الدوري الفرنسي: معدل راتب 1.2 مليون دولار سنويا للاعب الواحد.



الدوري الصيني: معدل راتب مليون دولار سنويا للاعب الواحد.



الدوري الروسي: معدل راتب 0.9 مليون دولار سنويا للاعب الواحد.



الدوري التركي: معدل راتب 0.8 مليون دولار سنويا للاعب الواحد.



الدوري البرازيلي: معدل راتب 0.6 مليون دولار سنويا للاعب الواحد.



الدوري الأميركي: معدل راتب 0.5 مليون دولار سنويا للاعب الواحد.



الدوري السعودي: معدل راتب 0.4 مليون دولار سنويا للاعب الواحد.



الدوري الاسكتلندي: معدل راتب 0.3 مليون دولار سنويا للاعب الواحد.