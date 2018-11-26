وشارك هاملتون، الذي ضمن فوزا مريحا في جائزة أبوظبي الكبرى، مقطع طريفا على "تويتر"، ويظهر بطل الفورمولا وان مقيدا على كرسي، فيما يقول سميث إنه آن الأوان كي يحظى بفرصة القيادة.

ويقول سميث: "لويس، أنا آسف، أنظر إلي، هذه هي الصفقة، إنها الفرصة الوحيدة في حياتي يا رجل، لقد سبق لك أن فزت، دع شيئا ما للآخرين، اسمع، أنت أسمر، وأنا أيضا، لن يستطيع أي منهم أن يكتشف الفرق".

وفيما كان سميث يعرب عن أسفه، أخذ هاملتون يقول إن الفوز سيكون حليفا للممثل الأميركي، الذي نال إعجابا واسعا على المنصات الاجتماعية بفضل المُزحة.

ويتبادل النجمان المزاح على نحو مستمر في المنصات الاجتماعية ويلقيان تفاعلا كبيرا بالنظر إلى علاقتهما المميزة.

وفي دورة المكسيك للفورمولا وان، التي أقيمت، مؤخرا، سجل سميث رسالة وقام ببثها على محطة إذاعية لأجل تهنئة الصديق المتميز بمناسبة التتويج.