وقالت المحطة إن المسؤولين في نادي "السيدة العجوز" استفسروا عن إمكانية التعاقد مع "فتى ريال مدريد المدلل" في انتقالات الشتاء، التي تنطلق مطلع العام المقبل.

وتأتي خطة يوفنتوس للتعاقد مع النجم الشاب (22 عاما) بعد تراجع مستواه مع ريال مدريد بعد رحيل المدرب السابق زين الدين زيدان.

وقد يستخدم النادي الإيطالي نجمه كريستيانو رونالدو كعامل لجذب أسينسيو، الذي سبق له اللعب بشكل "متفاهم" مع النجم البرتغالي في ريال مدريد.

ومنذ رحيل زيدان، لم يستطع أسينسيو إثبات نفسه مع الفريق، حيث لم يسجل سوى هدفين في 18 مواجهة خاضها هذا الموسم.