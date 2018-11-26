وتقدم الاتحاد، صاحب المركز الأخير بنقطتين فقط، أولاً عن طريق فهد المولد (7)، قبل أن يمنى بهزيمته الثامنة هذا الموسم، بعد سجل السوري عمر السومة (21) وعبد الفتاح عسيري (49) والمصري عبد الله السعيد (76) أهداف الأهلي.

وارتفع رصيد "قلعة الكؤوس" إلى 22 نقطة في المركز الثالث، بفارق ست نقاط عن الهلال المتصدر، وثلاث نقاط عن النصر الثاني، في حين أن الاتحاد الذي يزاحم عادة على الألقاب المحلية كما على الصعيد القاري، هو الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن في 10 مباريات.

وافتتح الاتحاد التسجيل في وقت مبكر بعد أن مرر المغربي كريم الأحمدي الكرة لفهد المولد الذي انطلق نحو المرمى، قبل أن يلعبها على يسار الحارس محمد العويس (7).

وأدرك الأهلي التعادل إثر خطأ بالقرب من نقطة تنفيذ الركلات الركنية، بعدما ارتقى السوري السومة وتابع الكرة العرضية برأسه قوية داخل المرمى (21).

وفي مستهل الشوط الثاني، أضاف الأهلي هدفه الثاني إثر كرة عرضية لعبها السومة لزميله عسيري الذي أرسلها قوية على يسار فواز القرني (49).

وتهيأت فرصة للاتحاد لتعديل النتيجة، لكن المولد أطاح بالكرة فوق العارضة (56)، وأطلق الأحمدي كرة صاروخية تصدى لها العويس وحولها إلى ركنية بصعوبة (72)، ورد الإسباني خورادو بكرة مماثلة أمسكها القرني على دفعتين (75).

وأطلق السعيد رصاصة الرحمة على أصحاب الأرض، عندما كسر مصيدة التسلل ولعب الكرة على يسار القرني مسجلا الهدف الثالث للضيوف.