وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأحد، أن بطل فنون القتال المختلطة ضُبط وهو يقود سيارته بسرعة فائقة في إيرلندا.

وأورد المصدر أن مغريغور كان يقود سيارته بسرعة "جنونية" تصل إلى 95 ميلا في الساعة داخل منطقة يُمنع فيها تجاوز 60 ميلا في الساعة.

وتجاوز البطل الإيرلندي (30 عاما) حد السرعة المسموح به بـ35 ميلا، في مقاطعة كيلدار، وتضيف هذه المخالفة متاعب قضائية جديدة لمغريغور.

وكانت القضاء الإيرلندي قد وجه 4 تهم سابقة لمغريغور واحدة منها مرتبطة بتجاوز السرعة المسموح بها، أما التهم الثلاث الأخرى فمرتبطة برخصة القيادة.

وبحسب ما نقلت صحف إيرلندية، فإنه كان من المرتقب أن يمثل مغريغور أمام القضاء، الأربعاء الماضي، لكن البطل لم يحضر إلى المحكمة.

ومن المرجح أن يتلقى مغريغور الذي تقدر ثروته بملايين الدولارات، غرامة تتراوح بين 300 و350 جنيه أسترليني كما أن السلطات قد تخصم نقاطا من رخصة القيادة.