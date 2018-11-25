وتعد النقطة التي حصدها سيليتش الثانية في الدور النهائي بعد الأولى في اليوم الأول الجمعة الماضي، عندما تغلب على جو ويلفريد تسونغا 6-3 و7-5 و6-4، معززا تقدم بلاده 2-صفر، بعدما منحها بورنا تشوريتش النقطة الأولى بفوزه على جيريمي شاردي 6-2 و7-5 و6-4.

كانت فرنسا قد قلصت الفارق بحسمها مباراة الزوجي السبت، عندما فاز نيكولا ماهو وبيار-أوغ هيربير على إيفان دوديغ وماتي بافيتش 6-4 و6-4 و3-6 و7-6 (7-3).

إلا أن سيليتش حسم نقطة الفوز لكرواتيا بفوزه، الأحد، وقاد بلاده للقب الثاني في تاريخها بعد الأول قبل 13 عاما (2005 على حساب مضيفتها سلوفاكيا).

وتعد هذه الخسارة هي الثانية لبوي أمام سيليتش في مباراتين فقط جمعتا بينهما حتى الآن بعد الأولى في كأس ديفيس أيضا في نصف نهائي 2016، وسقط أمامه بأربع مجموعات.