وانحرفت سيارة فريق رينو سبورت، التي يقودها هولكنبيرغ بعد اصطدامها بسيارة فريق هاس، التي يقودها رومين غروسجان، عند أحد المنعطفات في حلبة مرسى ياس.

وأدى الحادث إلى انقلاب سيارة هولكنبيرغ والتفافها حول نفسها مرة على الأقل، قبل أن تستقر على ظهرها عند حاجز الحماية الواقع على بعد أمتار من المسار الأسفلتي للحلبة.

وقال الألماني ردا على سؤال من فريقه عبر جهاز الاتصال أثناء استقرار السيارة على الظهر: "أنا معلق هنا مثل العجل. ثمة حريق، ثمة حريق. أخرجوني من هنا".

وكان هولكنبرغ يشير إلى تصاعد ألسنة لهب محدودة من الجهة الخلفية لسيارته، قبل أن يطمئنه فريقه إلى أن المسعفين وحاملي أجهزة إطفاء الحريق باتوا على وشك الوصول إليه، وهو ما تم بعد لحظات قليلة.

واستطاع البريطاني لويس هاميلتون الانتصار في السباق الأخير، ليعزز مكانته على قمة فورمولا وان لموسم 2018 بـ11 انتصارا هذا العام.