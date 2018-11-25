وتعرضت حافلة بوكا جونيورز لرشق بالحجارة أثناء توجهها إلى ملعب "مونيومنتال"، مما تسبب بإصابة عدة لاعبين في صفوفه، كما تأثر لاعبيه بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة لتفريق الجماهير.

وقال نجم بوكا جونيرز كارلوس تيفيز: لسنا في وضع من أجل أن نلعب كرة القدم، يتم الضغط علينا من أجل اللعب، لدينا 3 لاعبين ليسوا قادرين على المشاركة فنياً بشكل جيد".

وأضاف "تفاجأت بما حدث. أعاني من حساسية والبعض منا أصيب بحالة من التشنجات ومشاكل في التنفس بسبب تلك الواقعة. لقد انتظرنا لساعات، هذا مستحيل".

وتعادل الفريقان بهدفين لكل منهما في مواجهة الذهاب 2-2، التي احتضنها إستاد بومبونيرا الخاص بفريق بوكا جونيورز، وتبعًا للوائح اتحاد أميركا الجنوبية، لا تُعتمد قاعدة أفضلية الأهداف خارج الأرض في نهائي البطولة.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ بطولة كأس ليبرتادوريس "دوري أبطال أمريكا الجنوبية" المنطلقة عام 1960، التي يلتقي فيها عملاقا الأرجنتين في نهائي المسابقة.