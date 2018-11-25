ونشر ميدو تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يظهر فيها عدد من المشجعين وهم يغنون: "ميدو نحن نحبك"، بعد مصادفتهم للاعب توتنهام السابق داخل مترو لندن.

وكان توتنهام قد حقق فوزا مهما على تشلسي في "ديربي لندن" مساء السبت بنتيجة 3-1، ليصعد للمركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومثل ميدو توتنهام بين أعوام 2005 و2007، ويعد نفسه من المشجعين للنادي اللندني، مما جعل له مكانة خاصة بين جماهير الفريق.

وانتقل ميدو إلى توتنهام قادما من روما على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2005، ثم وقع لتوتنهام بشكل نهائي في الانتقالات الصيفية لعام 2006 من روما مقابل 6.75 مليون يورو تقريبا.

وبقى ميدو في صفوف "السبيرز" لمدة عام واحد بعد انتقاله بشكل رسمي، ورحل عن النادي متجها إلى نادي ميدلسبره الإنجليزي في عام 2007 مقابل 8.80 مليون يورو تقريبا.

ولعب ميدو 61 مباراة بقميص توتنهام خلال موسمين ونصف سجل خلالهم 19 هدفا وصنع 3 أخرين.