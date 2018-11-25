وفور انتهاء لقاء إيبار وريال مدريد في الجولة 13 من الدوري الإسباني، بانتصار تاريخي لإيبار بنتيجة 3-0، قررت رئيسة النادي، أمايا غوروستيزا الاحتفال مع اللاعبين بفتح قناني الشمبانيا في غرف نزع الملابس.

وبعد رش زجاجات الشمبانيا بشكل هستيري مع اللاعبين، هنأت غوروستيزا كل من عناصر الفريق شخصيا، حسب ما أشارت صحيفة "ماركا" الأحد.

كما شارك عدد من أبناء اللاعبين في الاحتفال الكبير، الذي سجل أكبر انتصار لإيبار على ريال مدريد تاريخيا.

ورفع إيبار رصيده بهذا الانتصار إلى 18 نقطة في المركز الثامن، مباشرة خلف ريال مدريد السادس، برصيد 20 نقطة.