وأحرز يوفنتوس هدفا في كل شوط عبر البرتغالي رونالدو وماريو مانزوكيتش، ليحقق فوزه رقم 12 ويحافظ على سجله الخالي من الهزيمة في الدوري.

وانضم رونالدو إلى كشيشتوف بيانتك مهاجم جنوة في صدارة هدافي المسابقة، بتسعة أهداف لكل منهما.

ويملك فريق المدرب ماسيميليانو أليغري 37 نقطة من 13 مباراة، متقدما بتسع نقاط على نابولي الذي يستضيف كييفو، الأحد.

وافتتح رونالدو التسجيل في الدقيقة 30 بعد ركلة حرة نفذها ميرالم بيانيتش، ليصبح أول لاعب منذ بييترو أنستاسي في 1968-1969يصل إلى 9 أهداف في 13 مباراة مع يوفنتوس.

وضاعف فريق "السيدة العجوز" من تقدمه بعد مرور ساعة، بعد تسديدة تصدى لها حارس سبال وارتدت إلى مانزوكيتش الذي أكملها في الشباك بسهولة.