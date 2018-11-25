ونجح صاحب الملعب في هز شباك ضيفه 3 مرات، فيما سجل تشلسي هدف حفظ ماء الوجه قبل نهاية اللقاء بقليل.

وتقدم ديلي آلي بالهدف الأول لتوتنهام بعد 8 دقائق إثر ضربة رأس، مستفيدا من ركلة حرة نفذها كريستيان إريكسن ليرفع رصيده إلى 6 أهداف في آخر 5 مباريات أمام تشلسي في كل المسابقات.

وبعد 8 دقائق أخرى، أصبحت النتيجة 2-صفر بعدما حصل هاري كين على الوقت الكافي قبل تسديد كرة من مدى بعيد، في مرمى الحارس كيبا أريزابالاغا.

وظهر تشلسي في الشوط الثاني بشكل أفضل، لكن مهارة فردية رائعة من سون هيونغ-مين جعلت النتيجة 3-صفر للفريق صاحب الأرض.

وركض لاعب منتخب كوريا الجنوبية واجتاز جورجينيو ثم راوغ دافيد لويز بشكل رائع، قبل أن يسدد كرة أرضية في مرمى الحارس الإسباني.

وقلص فريق المدرب ساري الفارق بضربة رأس من البديل أوليفييه جيرو، مستفيدا من كرة عرضية أرسلها سيزار أزبيليكويتا.

لكن هذا الهدف لم يكن كافيا لمنع توتنهام من اجتياز تشلسي، والتقدم إلى المركز الثالث في الدوري خلف مانشستر سيتي المتصدر وليفربول صاحب المركز الثاني.

ويمتلك مانشستر سيتي 35 نقطة من 13 لقاء، يليه ليفربول بـ33 نقطة، ثم توتنهام 30 نقطة وتشلسي 28 نقطة.