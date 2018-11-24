وفي أعقاب الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق الملكي من إيبار بثلاثية نظيفة، السبت، في المرحلة 13 من الدوري الإسباني، دافع راموس عن نفسه في وجه التسريبات الأخيرة.

وقال المدافع الإسباني المخضرم في تصريحات للصحفيين: "بالتأكيد سأتخذ إجراءات، لأنهم حاولوا تلطيخ اسمي ومكانتي".

وتابع: "بعد 15 عاما (في الملاعب) لم أرفض أبدا الخضوع لكشف المنشطات، وهؤلاء الذين وضعوا الأوراق على الطاولة (التسريبات) يعرفون أنني لم أفعل أي شيء غير شرعي".

وأشار راموس إلى أن "فريقه القانوني سيتحرك ضد هذه الادعاءات، مثلما فعل ريال مدريد والاتحاد الأوروبي (يويفا) بالأمس".

وأضاف صاحب الـ32 عاما: "على مدار مسيرتي المهنية، خضعت لأكثر من 300 اختبار منشطات ولم أخفق في أي منها".

وكشف راموس أن مجلة "دير شبيغل" الألمانية التي سربت التقارير التي تقول إنها تثبت تعاطيه المنشطات، أرسلت "تهديدا" لراموس قبل شهر ونصف، بأنها تنوي نشر الأخبار، مضيفا "لكن نحن هادؤون ولسنا خائفين".

وكانت تسريبات كشفت أن المدافع المخضرم فشل في اختبار للمنشطات، كان قد خضع له بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2017، أمام يوفنتوس الإيطالي.

واتهمت التسريبات راموس بتجاوز قواعد حظر المنشطات في أكثر من مناسبة، مشيرة إلى أن اختباره في النهائي المذكور أظهر نتائج إيجابية لمادة منشطة، وأن طبيب ريال مدريد اعترف بذلك.