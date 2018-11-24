ويحل برشلونة المتصدر ضيفا على ملعب أتلتيكو مدريد الثالث مساء السبت، في قمة الجولة 13 من الدوري الإسباني.

ويأمل ميسي أن يضيف رقما قياسيا إلى سلسلة إنجازاته، في حال قاد برشلونة للفوز على ملعب "واندا متروبوليتانو"، حيث سيعادل رقم أسطورة ريال مدريد راؤول غونزاليس.

ويعد راؤول أكثر لاعب في التاريخ حقق انتصارات على أتلتيكو مدريد، بواقع 17 فوزا من 27 مباراة، مقابل 16 فوزا لميسي الذي يحل في المركز الثاني.

يشار إلى أن راؤول انتقل إلى ريال مدريد عام 1992 وهو في عمر 15 عاما، بعد أن لعب عامين مع الغريم اللدود أتلتيكو.

وتواجه ميسي مع "الأتليتي" في 36 مباراة أحرز خلالها 28 هدفا، ويأتي فريق العاصمة الإسبانية في المركز الثاني كأكثر من تلقت شباكه أهدافا من البرغوث الأرجنتيني، خلف إشبيلية الإسباني.