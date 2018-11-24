وقال المصدر: "الأمر ليس رسميا، لكن مع وجود مبابي ومودريتش وفاران، فإن فوز رونالدو بالبالون دور يبدو شبه مستحيل".

ونقل موقع "كالتشيو ميركاتو" عن زميل رونالدو في يوفنتوس، ماتيا دي تشيليو، قوله: "ما ألاحظه في رونالدو هو أنه يتدرب بشكل قوي للغاية.. هو مثال رائع للاعب الذي يقدم كل ما لديه خلال الحصص التدريبية والمباريات".

وتابع: "أعتقد أن على رونالدو الفوز بدوري أبطال أوروبا في حال أراد الفوز العام القادم بجائزة الكرة الذهبية.. الدون يبدو متعطشا لإنجاز هذا التحدي".

وكان تقرير صحفي إيطالي قد كشف، الخميس، أن نجمي الكرة العالميين رونالدو وليونيل ميسي لن يكونا ضمن الثلاثة الأوائل في جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم.

وقالت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، إن لقب الكرة الذهبية سيذهب للكرواتي لوكا مودريتش، فيما سيأتي النجمان الفرنسيان رافايل فاران وكيليان مبابي في المركزين الثاني والثالث.

يذكر أن رونالدو وميسي احتكرا جوائز الأفضل في العالم على مدار العقد الماضي، حتى كسر مودريتش هذا الاحتكار مؤخرا عندما توج بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم مؤخرا.

ومن المتوقع أن يحصد مودريتش أيضا جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول"، بعد دوره في تتويج ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا للسنة الثالثة على التوالي، فضلا عن قيادته منتخب كرواتيا لنهائي كأس العالم 2018 الذي كان أفضل لاعبيه.