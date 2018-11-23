ولم يحقق بوتاس سائق مرسيدس أي انتصار هذا العام، بينما فاز زميله البريطاني لويس هاميلتون بعشرة سباقات وتوج بلقبه الخامس قبل سباقين من ختام الموسم.

لكن بوتاس سجل أسرع زمن، وقطع حلبة مرسى ياس في دقيقة واحدة و37.236 ثانية، علما أنه فاز العام الماضي بالسباق الختامي للموسم بعدما كان أول المنطلقين.

وقال: "أمر جيد أن أكون صاحب أسرع زمن، لكن علينا الاستفادة من هذا الأمر والبناء عليه. علينا أن نحاول إجراء التغييرات اللازمة كما أحتاج أنا أيضا لتطوير أدائي".

واحتل الهولندي ماكس فرستابن (21 عاما) سائق "رد بول"، الذي كان الأسرع في الفترة الأولى بزمن قدره دقيقة واحدة و38.491، المركز الثاني، متأخرا بفارق 0.044 ثانية عن بوتاس.

وبعد أن حسم "مرسيدس" لقبي السائقين والصانعين لصالحه للمرة الخامسة على التوالي، فإن سباق جائزة أبوظبي الأحد سيكون صراعا من أجل الفوز.

وبإمكان فرستابن، الذي خطف الأضواء في سباق البرازيل قبل أسبوعين عقب تصادم مع إستيبان أوكون سائق "فورس إنديا"، تسبب في شجارهما بعد السباق، أن يكون السبت أصغر سائق ينطلق من مركز أول المنطلقين.

واحتل هاميلتون المركز الرابع في جولتي التجارب الأولى والثانية.